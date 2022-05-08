Hindistan'da aşırı sıcak alarmı

Son haftalarda Hindistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seviyelerde seyrediyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtilen başkent Yeni Delhi'de çok sayıda kişinin işe gitmek yerine su tankerlerini beklediği belirtildi.

Wazirabad bölgesi sakini Ankit Jaiswal, belediye yetkililerinin yeterli miktarda içme suyu tedariki sağlayamadığını ve her geçen gün sıcaklığın arttığını ifade etti.

Sıcaklar nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 470 kişinin aşırı sıcaklardan etkilendiği Maharaştra eyaletinde, sıcaklıkların nisan ayının ilk haftasında yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Chandrapur kentinde de sıcaklıkların 46 dereceye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, eyalet hükümet sözcüsü Jitu Vaghani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların su kıtlığı ile karşı karşıya kalmaması için hükümetin bir plan üzerine çalıştığını söyledi.

Bu arada, kömürün elektrik santrallerine ulaştırılabilmesi için Hindistan genelinde yüzlerce yolcu treni seferinin iptal edildiği belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde ülkede yükselen sıcaklıklar nedeniyle eyaletlere ve federal olarak yönetilen bölgelere eylem planları hazırlama çağrısında bulunmuştu.

Yeni Delhi'de 28 Nisan’da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmış, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti.

Hindistan'daki en yüksek nisan ayı sıcaklığı 1958'de Barmer bölgesinde 48,3 derece olarak kaydedilmiş, Nisan 2018'de Pakistan’ın Nawabshah şehrinde hava sıcaklığı 50,2 derece olarak ölçülmüştü.