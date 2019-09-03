Hindistan'da 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapımı devam eden 4 katlı binanın çökmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda Seelampur'da inşaat halindeki 4 katlı binanın dün gece çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Çöken binanın enkazı altında en az 5 kişinin daha mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Polis, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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