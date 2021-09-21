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Dünya Hindistan'da 3 ton eroin ele geçirildi
Dünya

Hindistan'da 3 ton eroin ele geçirildi

Hindistan'ın batısında bulunan Gucarat eyaletinde yaklaşık 3 ton eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 14:46:00 -
Hindistan'da 3 ton eroin ele geçirildi

BBC'deki habere göre, narkotik suçlarla mücadele ekipleri Gucarat'taki bir limanda büyük bir operasyon düzenledi.

Operasyonda yaklaşık 3 ton eroin ele geçirildiğini bildiren yetkililer, uyuşturucu maddenin kesin değerini belirlemek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İki kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda kişinin de soruşturulduğunu ifade eden yetkililer, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bilgisini paylaştı.

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