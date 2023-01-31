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Dünya Hindistan'da 13 katlı binada yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Hindistan'da 13 katlı binada yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde 13 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 10’u kadın, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 14 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 22:56:00 - 2023-01-31 23:00:51

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde 13 katlı bir binada çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde yer alan Dhanbad kentinde bulunan 13 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 3’üncü katına çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında, 10’u kadın, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 14 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yetkililer, yangın sırasında binada bulunan 18 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangını söndürmek için 40 itfaiye personelinin bölgede olduğu ifade edildi.

Hindistan Başbakanı'ndan taziye mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dhanbad'da çıkan yangında ölenler için çok üzgün olduğunu belirterek, ölenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi.

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