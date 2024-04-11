Hindistan'da 120 metrelik tapınak arabası devrildi
Hindistan'da 120 metrelik tapınak arabası dengesizlik nedeniyle insanların üzerine devrildi.
Hindistan’da bir grup insan dini ritüellerini yerine getirmek için inşa ettiği tapınak aracı dengesizlik nedeniyle insanların üzerine devrildi. Uzun halatlarla dengede tutturulmak istenen tapınan aracı, ilerlerken devrildi.
O anlar böyle görüntülendi.
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