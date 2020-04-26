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Hindistan'da 10 kişi yıldırım nedeniyle öldü

2020-04-26 12:35:00 -
Hindistan'da 10 kişi yıldırım nedeniyle öldü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Eyalet Afet Yönetim Merkezinden (SDMA) yapılan açıklamada, Andra Pradeş eyaletinin Nellore, Guntur ve Prakasam bölgelerinde şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımların 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

Aynı eyalette iki hafta önce yıldırım düşmesi sonucu yine 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Geçen yıl temmuz ayında Bihar eyaletinde şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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