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Aktüel

Hindistan'da "1 günde en yüksek Kovid-19 vakası" tespit edildi

2020-04-26 21:18:44 -
Hindistan'da "1 günde en yüksek Kovid-19 vakası" tespit edildi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 1975 vaka tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugün bir günde en yüksek Kovid-19 vaka sayısının görüldüğünü açıkladı.

Hindistan'da bugün 1975 kişinin Kovid-19'a yakalandığının tespit edildiği, 22'si Maharaştra eyaletinde olmak üzere 47 kişinin yeni tip koronavirüsten hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede vaka sayısının 26 bin 917'ye, Kovid-19 ölümlerinin de 826'ya yükseldiği ifade edildi.

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