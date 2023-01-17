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Dünya Hindistan yönetimi tarihi camiyi yıktı
Dünya

Hindistan yönetimi tarihi camiyi yıktı

Hindistan yönetimi, Uttar Pradesh eyaletinde bulunan tarihi bir camiyi "yol genişletme" bahanesiyle yıktırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 10:31:00 -
Hindistan yönetimi tarihi camiyi yıktı

Hindistan yönetimi, İslam’ı ve Müslümanları hedef alan uygulamalarına devam ediyor. Son günlerde binlerce Müslümana ait evi yıkma kararı alan Hint yetkililer, tarihi bir camiyi yıktırarak tepkilere neden oldu.

Hint yetkililer, Uttar Pradesh eyaletinde bulunan tarihi bir camiyi "yol genişletme" bahanesiyle yıktırdı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Uluslararası Su İşbirliği eski başkanı Ashok Swain, resmi Twitter hesabında caminin buldozerlerle yıkıldığını gösteren bir video paylaştı.

Gazeteci ve İslam düşmanlığı karşıtı aktivist CJ Werleman da videoyu paylaşarak, caminin yolu genişletme bahanesiyle Hindutva rejimi tarafından yıkıldığını söyledi.

Yıkılan caminin Surî Hanedanlığı'nın kurucusu ve ilk hükümdarı Şir Şah (1545) zamanında yapıldığı ve en az 16 asırlık olduğu belirtildi.

Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümetinin İslam düşmanlığı nedeniyle ülkede Müslüman karşıtlığı da yayılıyor.

İnsan Hakları Halk Birliği'nin bir raporuna göre Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yaklaşık 500 cami ve türbe gerekçe gösterilmeden yıkıldı.

Hindistan ve Pakistan'daki dini yerleri araştıran Hintli bir araştırmacı olan Surinder Khochar'ın verilerine göre Pencap eyaletinin Amritsar şehrinde de çeşitli büyüklükteki 650 cami yerle bir edildi.

Son zamanlardaki Müslüman karşıtı ifadeler, Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde binlerce Müslüman'ın evlerinden kovulma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına da yol açtı.

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Yorumlar

Orhan İnan

Ahlaksız ve saldırganlar. Her imansız İslam düşmanının yaptığı gibi..Dünyada batının en büyük silahı olan seküler düşünce yapısını destekleyen ve hristiyan olmayan tek ülke Hindistan..Yani İslam düşmanı..
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