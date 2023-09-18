Hindistan ya da Çin'den değil Türkiye'den alıyorlar!

Türkiye, yazılım sektöründe hem yerel hem uluslararası pazarda büyüyen bir iş potansiyeline sahip. Son dönemde teknoloji alanında Türkiye’nin global oyuncularla rekabet ettiğine sıklıkla tanık oluyoruz. Özellikle Türkiye’deki nitelikli insan kaynağının yurtdışında ilgi görmesi ve global şirketlerin yazılım alanında Türkiye’yi tercih etmesi, ülkemizin bu alandaki konumunu daha da güçlendiriyor.

"Türkiye kendisini kanıtladı"

Innovance’in kurucu ortağı ve CEO’su Yusuf Ürey, global pazarda, yerli yazılım firmalarının rekabetçiliği artırmak için Ar-Ge yatırımlarına odaklandığını belirtti. Özellikle belli alanlarda, Türkiye'nin global oyunculara göre daha fazla öne çıktığına dikkat çeken Yusuf Ürey, “Türkiye teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve yazılım alanında kendini kanıtlamış bir ülke konumunda yer alıyor. Büyük teknoloji şirketleri artık yazılım desteğini Hindistan ya da Çin’den değil Türkiye’den almayı tercih ediyor” dedi.

600 milyon dolarlık pazar beklentisi

Ürey, “Almanya merkezli araştırma şirketi Statista’nın verilerine göre dünyada yazılım pazarındaki gelirin 2023’te yaklaşık 700 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise 2023 sonuna kadar yazılım pazarındaki gelirin 600 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Yılda ortalama yüzde %10 büyümesi öngörülen sektörün 2028 yılında 900 milyon dolarlık pazar hacmine ulaşacağı öngörülüyor” dedi.