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Dünya Hindistan ve Rusya arasında askeri anlaşma imzalandı
Dünya

Hindistan ve Rusya arasında askeri anlaşma imzalandı

Hindistan ve Rusya askeri alanda anlaşma sağladı. Hindistan Savunma Bakanı Singh, Rusya ile silah ve askeri işbirliğine yönelik bir dizi anlaşma, sözleşme ve protokol imzaladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:59:00 -
Hindistan ve Rusya arasında askeri anlaşma imzalandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinin ardından Twitter’da açıklamada bulunan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, “Hafif silahlar ve askeri işbirliğiyle ilgili bir dizi anlaşma/sözleşme/protokol imzalanmış olmasından memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Singh, Şoygu ile görüşmeleriyle ilgili de şunları ifade etti: “Bugün Rusya Savunma Bakanı, General Sergey Şoygu ile Yeni Delhi’de üretken, verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Hindistan, Rusya ile olan özel ve ayrıcalıklı stratejik partnerliğine kıymet veriyor.”
Singh, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgeye barış, refah ve istikrar getirmesini umduğunu da yazdı.
Şoygu, Hindistan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e eşlik ediyor.

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