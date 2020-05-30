  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hindistan ve Pakistan’da çekirge istilası

Hindistan ve Pakistan son yılların en kötü çekirge istilasıyla boğuşuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 17:08:59 -
Hindistan ve Pakistan’da çekirge istilası

Hindistan ve Pakistan son yılların en kötü çekirge istilasıyla boğuşuyor.


Çekirge sürüleri istila ettikleri ülkelerde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Hindistan ve Pakistan’ı istila ederek tarım arazilerine ve ürünlere zarar veren çekirgeler gıda güvenliğini tehdit ediyor. Pakistan hükümeti, çekirge istilasının 20 yıldan fazla bir süredir oluşan en kötü çekirge istilası olduğunu açıkladı.


Dünya yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, çekirge sürüleri istila ettikleri ülkelerde yeni bir tehdit oluşturmaya başladı. Hindistan’da hükümet ilerleyişini sürdüren çekirgelere karşı korona virüs nedeniyle yeterli önlem alamadıklarını belirtti. Ekiplerin, korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çekirgelerden etkilenen bölgelere ulaşımın zorlaştığı belirtildi.


ABD’deki Maryland Üniversitesinde iklim bilimcisi Raghu Murtuggude, iklim değişikliği nedeniyle çekirgelerden düzensiz ve öngörülemez bir şekilde istilalara neden olduğunu açıkladı. Çiftçilerin, çekirge sürülerinin ülkeye ulaşmasından en az bir gün uyarılması gerektiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı