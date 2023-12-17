Hindistan-Pakistan gerilimi! Pinaka ÇNRA sistemleri için 6.400 adet topçu roketi alacak! Bomba adım

Hindistan Savunma Bakanlığı, Hindistan Ordusu’nun Pakistan ve Çin sınırları boyunca konuşlandırılmak üzere Pinaka ÇNRA sistemleri için 6.400 yeni topçu roketi satın alma önerisini onayladı. Savunma Alım Konseyi’nin, basın mensuplarına verdiği bilgiye göre, topçu roketi alımı onayı tahmini olarak 2,600 crore (Hint Rupisi) değerinde. Bu miktar yaklaşık olarak 356 milyon Amerikan Doları’na denk gelmektedir.

Alan reddi mühimmat olarak bilinen bu mühimmatlar, Type 2 ve Type 3 olmak üzere iki farklı tipe ayrılmaktadır. Hindistan’ın politikasına uygun olarak, bu topçu roketleri sadece yerli şirketlerden temin edilecektir. Bu şirketler arasında Solar Industries’in bir yan kuruluşu olan Economic Explosives Limited ve eski cephane fabrikalarının kuruluşundan oluşan Munitions India Limited bulunmaktadır.

Pinaka ÇNRA, Ermenistan’a İhraç Edildi

Hindistan’ın Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirilen Pinaka ÇNRA, Hindu tanrısı Şiva’nın efsanevi yayı adını taşıyor ve Hindistan savunma endüstrisinin yükselen gücünü temsil ediyor. Bu sistem, Ermenistan gibi ülkelere de dahil olmak üzere yurtdışına ihraç edilen ilk Hindistan askeri ekipmanlarından biridir.

Pinaka ÇNRA sistemi, Hindistan Ordusu için geliştirilmiş ve Hindistan’da üretilen bir MLRS’dir. Altı tüplü iki bloktan oluşan bir fırlatıcı ünitenin yerleştirildiği 6×6 askeri bir kamyon olan BEML-Tatra T813/T815’e dayanmaktadır. Sistem, serbest uçuşlu ve güdümlü Pinaka topçu roketlerini ateşleme kapasitesine sahiptir. Serbest uçuşlu topçu roketleri 37.5 km (Pinaka Mk-I) ve 60 km (Pinaka Mk-II) menzile kadar olan hedefleri vurabilirken güdümlü Pinaka füzeleri, yüksek hassasiyetle düşman topraklarına kadar 75 km menzile kadar hedefleri etkisiz hale getirebilir.