Hindistan ordusuna pusu kuruldu: Aralarında rütbeli isimlerin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti
Uyuşturucu kaçakçılığı yapan şebeke ve yasadışı para trafiğine yönelik operasyonlarıyla dikkat çeken Hindistan ordusuna Myanmar sınırında pusu kuruldu. Saldırıda biri albay 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan saldırıya sert tepki gösterdi.
Hindistan'ın Myanmar sınırında Hindistan askerlerine düzenlenen saldırıda 5 askerin ve yanlarındaki 2 sivilin öldürüldüğü duyuruldu.
Hindistan'ın kuzeydoğusunda ve Myanmar sınırında yer alan Manipur eyaletinde Hindistan askerlerine açılan ateş sonucunda 5 askerin ve askerlerle beraber bulunan 2 sivilin öldürüldüğü duyuruldu. Ölen askerlerden birinin albay olduğu açıklandı.
Modi saldırıyı kınadı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı, "şehitler" olarak nitelendirdiği ölenleri saygıyla andığını twitter hesabından duyurdu.
Hindistan'a sonradan dahil olan sınır eyaleti Manipur'da uzun süredir 'Halk Kurtuluş Ordusu' tarafından Hindistan ordu güçlerini hedef alan gerilla tipi saldırılar düzenleniyor. 'Halk Kurtuluş Ordusu' Manipur'un bağımsızlığını hedefliyor.