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Dünya Hindistan mutasyonu yayılıyor! İran’da da görüldü
Dünya

Hindistan mutasyonu yayılıyor! İran’da da görüldü

Hindistan'da görülen Covid-19'un "çifte mutasyon" türünün İran'da 13 kişide tespit edildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 23:03:00 -
Hindistan mutasyonu yayılıyor! İran’da da görüldü

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, 13 kişide Covid-19’un "çifte mutasyon" türünün tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Nemeki yaptığı açıklamada, "Batı Azerbaycan eyaletinde işçi olarak çalışan 10 Hint kökenli işçide mutasyonlu Coronavirus rastlanıldı. Kum şehrinde ise 3 Hint kökenli kişide Hindistan mutasyonu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Covid-19'un İngiltere mutasyonuna karşı gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Sağlık Bakanı Nemeki, İran'da Güney Afrika ve Hindistan mutasyonlarının yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Hindistan'da artan mutasyonlu Coronavirus salgını sonrası İran hükümeti, Hindistan ile Pakistan'a olan uçuşları 24 Nisan tarihinde askıya aldıklarını duyurmuştu.

İran'da toplam vaka sayısı 2 milyon 591 bin 609'a, toplam can kaybı ise 73 bin 568'e ulaştı. 



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