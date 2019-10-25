0553 313 94 23

Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hindistan Müslüman Siyasi Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.

25 Ekim 2019 Cuma 07:29
Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi merkezli Hindistan Müslüman Siyasi Konseyi (MPCI), Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı, teröristlerin bölgeden temizlenmesi ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için güvenli bölge oluşturulması adına desteklediklerini açıkladı.

Hindistan'da politik bir baskı grubu ve think-tank kuruluşu olan MPCI tarafından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektupta, Suriye'deki güvenli bölge fikrinin desteklendiği ve bu durumun bölgeyi kalıcı bir barışa sokacağının umulduğu belirtildi.

MPCI Başkanı Taslim Ahmed Rahmani, en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi selamladığını belirterek, Erdoğan'ın, Müslümanların "tartışmasız" lideri ve üçüncü dünya ülkelerine ilham kaynağı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini ve Suriyeli mülteciler için yerleşim planını takdir ettiklerini vurgulayan Rahmani, "Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge planını, Suriyeli kardeşlerimizin barışçıl ve kalıcı yerleşimleri için destekliyoruz." dedi.

Rahmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Dünyanın tüm Müslüman topluluğu, yetenekli ve dinamik liderliğiniz için sizi selamlıyor." ifadelerini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 07:29
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Hindistan
  3. mektup
  4. Türkiye
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener fabrika ayarlarına döndü!
    1. Meral Akşener fabrika ayarlarına döndü!
    2. Macron'dan başörtüsü ve İslam açıklaması
    3. ABD'den yeni açıklama! "Türkiye ile..
    4. EYT’de son gelişme nedir? EYT çıkarsa..
    5. Turkish Cargo’dan iki yeni sefer
    6. Makarna diyeti nasıl yapılır?
    7. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
    8. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    9. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    10. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    11. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
    12. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    13. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    14. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    15. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    16. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    17. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    19. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    20. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    21. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    22. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    23. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    24. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    25. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    26. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    27. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    28. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    29. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    30. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    Hz. Ebubekir'e ait olduğu iddia edilen yazı bulundu
    Hz. Ebubekir'e ait olduğu iddia edilen yazı bulundu
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır