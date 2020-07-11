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Dünya

Hindistan koronavirüse teslim oldu! Vaka sayısı hızla arttı

Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada vaka sayısının en yüksek kaydedildiği üçüncü ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:46:00 -
Hindistan koronavirüse teslim oldu! Vaka sayısı hızla arttı

Bir günde 27 binden fazla vaka tespit edildi. Dünyada en fazla vaka görülen 3. ülke konumuna yükseldi.

Hindistan'da coronavirüs nedeniyle vaka ve can kaybı her geçen gün artıyor. Ülkede son olarak bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Toplam vaka 820 bini, can kaybı 22 bini aştı

Yerel yetkililer vakalardaki artış nedeniyle bazı eyaletlerde yeniden karantina uygulamasına geçti. Salgından en kötü etkilenen Yeni Delhi ve Mumbai ise uygulamanın dışında tutuldu Polis karantinadaki eyaletlerde sokaklarda devriye gezdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi son durumu görüşmek üzere İçişleri ve Sağlık bakanlarının yanı sıra üst düzey yetkililerle biraraya geldi.

Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada vaka sayısının en yüksek kaydedildiği üçüncü ülke.

Modi yönetimi, pandemi nedeniyle kötüleşen ekonomiyi hızlı bir şekilde canlandırmak için milyonlarca kişinin yeniden iş başı yapmasını istiyor.

 

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