Hindistan kayıp Ay modülünü buldu Chandrayaan-2 uydusu, iniş sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal bağlantısı kesilen Vikram modülünün yerini tespit etti

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Chandrayaan-2 uzay aracı, Ay yüzeyine iniş sırasında sinyal irtibatı kesilen kayıp Vikram modülünü buldu. "Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) Başkanı Kailasavadivoo Sivan, Chandrayaan-2'nin Ay yörüngesindeki uydusunun, 6 Eylül'de iniş sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilen Vikram'ın yerini tespit ettiğini duyurdu. Sivan halen modül ile sinyal irtibatını yeniden kuramaya çalıştıklarını belirtti. İçinde "Pragyan" adı verilen bir gezginci yüzey aracını da taşıyan Vikram modülü, uydu ile Chandrayaan-2 keşif görevinin en önemli bileşenini oluşturuyordu. ISRO uzmanları, modülün irtibatı kaybetmesinin ardından Ay yüzeyine çarparak parçalanmış olabileceğinden endişe ediyordu. Vikram, 2 Eylül'de Ay'ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2'den ayrılmıştı. Vikram'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde iki krater arasında kısmen düzlük olan bölgeye indirilmesi ve 100 milyon ton su içerdiği tahmin edilen kraterde inceleme yapması planlanıyordu. Chandrayaan-2, Hindistan'ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi. İniş başarılı olsaydı, Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı. Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz'da uzaya fırlatılmıştı. Hindistan "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermişti. 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başaran Hindistan, 2022'ye kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.