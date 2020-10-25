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Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-25 09:36:38 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgın kontrollü seyretti, Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 2 gündür 100'ün altında olmayı sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 578 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bin 534'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 50 bin 129 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 864 bin 811'e çıktı. Şimdiye kadar virüs tespit edilen 7 milyon 78 bin 123 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 790'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 891 kişi iyileşti ve 265 kişinin de tedavisi sürüyor.

Komisyon, çarşamba günü, geçen hafta ülkenin doğusundaki Çingdao kentinde bir hastanede ortaya çıkan vakaların yurt içi değil yurt dışı kaynaklı olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı bağlantılı 61 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı enfekte sayısının 50 olduğu ülkede, toplam vaka sayısı 25 bin 836'ya çıktı ve 23 bin 869 kişi iyileşti.

Yeni vakaların 44'ünün başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgelerde ortaya çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte can kaybının olmadığı Güney Kore'de virüse bağlı 457 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede yurt içi kaynaklı enfekte sayısı, perşembe günü, 24 Eylül'den itibaren ilk kez 100'ün üstüne çıkmıştı.

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