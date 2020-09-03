  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi
Aktüel

Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:07:56 -
Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi

ANKARA (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin kişisel Twitter hesabı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Modi'nin 2,5 milyon takipçisi bulunan söz konusu hesabından ulusal yardım fonu için kripto para bağışı yapılmasına yönelik birkaç içerik paylaşıldı.

Durumun anlaşılmasının ardından ele geçerilen Twitter hesabından yapılan paylaşımlar kısa sürede silindi.

Twitter'dan yayımlanan açıklamada ise gizliliği ihlal edilen hesabın güvenliği için önlemler alındığı ve durumun soruşturulduğu belirtildi.

Öte yandan, Modi'nin 61 milyonun üzerinde takipçisi bulunan kişisel Twitter hesabı saldırıdan etkilenmedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amazon'un Üst Yönetici Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg ve rap şarkıcısı Kanye West gibi isimlerin Twitter hesapları 15 Temmuz'da ele geçirilmişti. Hacklenen hesaplardan kripto para bağışı çağrısı yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı
Yaşam

Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, dişi kangal köpeklerini..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı