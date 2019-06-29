Hindistan Başbakanı Modi'den Türkiye açıklaması! "Türkiye değerli bir dost"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.



Modi, Twitter hesabında G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Hindistan Başbakanı Modi, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, Erdoğan ile Hindistan-Türkiye arasında ticaret başta olmak üzere, çeşitli iş birliği alanlarını ve bu alanları nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını belirtti.

"Türkiye değerli bir dost"

Modi, "Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hindistan, Türkiye'nin, ilişkilerimizin zamanla test edildiği değerli bir dost olduğunu düşünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlerde Modi-Erdoğan görüşmesinde ticari ilişkiler, savunma iş birliği ve terörle mücadele gibi konuların masaya yatırıldığı kaydedildi.

Görüşme, Hindistan'da geçen aylarda 7 aşamalı yapılan genel seçimlerde yeniden iktidara gelen Modi'nin ikinci dönem başbakanlığında iki lider arasındaki ilk buluşma oldu.