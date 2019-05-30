0553 313 94 23

Hindistan Başbakanı Modi yemin ederek göreve başladı

Hindistan’da ikinci kez başbakan seçilen Narendra Modi yemin ederek görevine başladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:08
Hindistan Başbakanı Modi yemin ederek göreve başladı

Hindistan’da ikinci kez başbakan seçilen Narendra Modi yemin ederek görevine başladı.



Hindistan’da ikinci kez başbakan seçilen Narendra Modi yemin ederek görevine başladı. Modi başkanlığındaki yeni Hindistan Hükümeti için düzenlenen yemin töreni ulusal televizyonların tamamında yayınlandı. Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte yemin eden Modi, ülkenin ciddi ekonomik sorunlarına rağmen (düşük GSYİH, yüksek işsizlik ve yüksek sosyal eşitsizlik) resmi olarak ikinci kez hükümet başkanlığı görevini üstlenmeyi başardı.Törene, dünyanın dört bir yanından devlet başkanları da olmak üzere yaklaşık 8 bin misafir katıldı. Davetliler arasında Modi’nin seçime hile karıştırdığını iddia ederek seçimin yenilenmesini talep eden Rahul Gandhi ve annesi Sonia Gandhi de yer aldı. Modi’yi zaferinden dolayı kutlamasına rağmen Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın yemin törenine katılmaması dikkat çekti.



Yemin töreni ve yeni hükümet hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Modi, “Bugün yemin eden herkese tebrikler. Bu takım gençlik enerjisi ve yönetim tecrübesi ile harmanlanmış. Hep birlikte biz Hindistan’ın ilerlemesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.



Modi başkanlığındaki Bharatiya Janata Partisi (Hint Halk Partisi, BJP) 19 Mayıs’ta yapılan parlamento seçimlerini kazanmış ve Parlamentodaki 543 sandalyenin 303’ünü elde etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 22:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Barış görüşmeleri Afganistan'ı barışa daha da yakınlaştırdı"
    1. "Barış görüşmeleri Afganistan'ı barışa..
    2. "Bu ülkenin ve şehrin barışa ve huzura..
    3. Hazırlık maçı: Türkiye: 2 -..
    4. Futbol: Hazırlık maçı
    5. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden..
    6. Koruyucu ailelere iftar
    7. AB Türkiye delegasyonundan..
    8. "Politikamız İran'ın petrol..
    9. Fikret Orman'dan Abdullah Avcı..
    10. BMGK, Güney Sudan'a silah ambargosunu..
    11. Nevşehir Belediyesi Başkanı Arı,..
    12. Kızılcahamam güreş ailesi iftarda bir..
    13. A Milli Takım, Yunanistan'ı rahat geçti
    14. Hatayspor - Gazişehir maçında iki..
    15. Spor Toto 1. Lig Play-Off Final:..
    16. Tramvayın altında kalan yaşlı kadın..
    17. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    18. Destici'den Yargı Reformu Strateji..
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali
    20. AK Parti eski İzmir İl Başkan..
    21. Niğde'deki silahlı kavga
    22. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    23. "Adalet duygusunu korumak hepimizin en..
    24. Tenis: Fransa Açık
    25. Çelik'ten yargı reformu hakkında..
    26. TİKA’dan Bakü’de iftar
    27. 'Bayram alışverişinizde sosyal medya..
    28. 300 torunlu Hamo Ağa, 2 bin kişiye..
    29. Abdullah Şevki Yurtvermez’e tepkiler..
    30. Bakan Çavuşoğlu Mekke’de!
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!