Hindistan Başbakanı Modi: İnekler bizim için...

Hindistan'da kutsal kabul edilen ineklerle ilgili Başbakan Narendra Modi'den açıklama geldi.

Modi, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Varanasi şehrinde düzenlediği mitingde kalabalığa seslendi.

"İnekler bizim için hem kutsal hem de anne"

Ülkesindeki ineklerden bahseden Modi, söz konusu hayvanlar hakkında "İnek, bizim içi anne ve kutsaldır" ifadesini kullandı.

Modi, bu durumun bazıları için günah olabileceğini belirterek, inekler ve bufalolarla dalga geçenlerin, Hindistan'daki 80 milyon ailenin geçim kaynağının hayvancılığa bağlı olduğunu unuttuğunu kaydetti.

Süt endüstrisi vurgusu

Önceki hükümetlerin süt endüstrisini görmezden geldiğini iddia eden Modi, bu sektörün güçlendirilmesi ve teşvik edilmesinin kendileri için öncelik olduğunu vurguladı.

"Hindistan, dünya sütünün yüzde 22'sini üretiyor"

Hindistan Başbakanı Modi, "Süt sektörü ve hayvancılığın, çiftçilerin durumunu değiştirmede büyük rol oynayabileceğine inanıyorum" dedi.

Ülkede süt üretiminin yedi yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 45 arttığını dile getiren Modi, "Bugün Hindistan, dünya sütünün yaklaşık yüzde 22'sini üretiyor. Uttar Pradeş, bugün sadece ülkedeki en büyük süt üreten eyalet değil, aynı zamanda süt sektörünün genişlemesine de öncülük ediyor" diye konuştu.

"Modi inekleri ihmal etti"

2024 genel seçimleri için kilit öneme sahip Uttar Pradeş'te eyalet seçimlerinin Şubat 2022'de yapılması planlanıyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, ülkedeki muhalifler, Narendra Modi'nin geçen 5 yıllık süreçte inekleri "ihmal ettiğini" ve yalnızca eyalet seçimleri yaklaşırken onları hatırladığını söylüyor.

Öte yandan Uttar Pradeş Kongre Komitesi (UPCC) Başkanı Ajay Kumar Lallu, eyalet hükümetinin inek başına harcamalarının çok düşük olduğunu kaydetti.