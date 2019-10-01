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Hindiba kahvesi nedir? Zayıflatan hindiba kahvesi nasıl yapılır?

Yüzlerce yıldır şifa için kullanılmasına rağmen son senelerde yeniden popülerlik kazanan kahvelerden biridir hindiba kahvesi... Karahindiba köklerinin kavrulmasından elde edilen bu kahve genellikle kilo vermek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Peki, Zayıflatan hindiba kahvesi nasıl yapılır?

01 Ekim 2019 Salı 23:18
Hindiba kahvesi nedir? Zayıflatan hindiba kahvesi nasıl yapılır?

Yüzlerce yıldır şifa için kullanılmasına rağmen son senelerde yeniden popülerlik kazanan kahvelerden biridir hindiba kahvesi... Karahindiba köklerinin kavrulmasından elde edilen bu kahve genellikle kilo vermek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Peki, Zayıflatan hindiba kahvesi nasıl yapılır?

Zayıflatan hindiba kahvesi nasıl yapılır?

Hindiba köklerinin kavrulmasıyla elde edilen kahve filtre kahve gibi demlenerek hazırlanır. Kafein içermeyen bu kahve son yıllarda bir hayli popüler oldu. Kafein içermesede hindiba gerçek kahvenin lezzetine son derece yakındır. Bazı kişiler hindiba kahvesini normal kahve ile yarı yarıya karıştırarak hem kilo vermeye çalışıyor hem de kafein alımını azaltmayı planlıyor.

Hindiba kahvesinin faydaları nelerdir?

Lif yönünden zengin olan hindiba sindirim sistemini düzenler. Bu kahve kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Yapılan bilimsel çalışmalar hindiba kahvesinin kan şekerini dengelediğini kanıtlamıştır.

Hindiba kahvesi iltihaplanmayı azaltır.

Bilimsel çalışmalar bu kahvenin birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Antioksidan yönünden zengin olan hindiba kahvesi yıllara meydan okumanıza yardım eder.

Kötü kolesterolünüzü düşürmek için hindiba kahvesi tüketebilirsiniz.

Hindiba kahvesi zayıflatır mı?

Hindiba sindirim sistemini düzenler. Kabızlık ve şişkinlik sorununa iyi gelen hindiba kahvesi aynı zamanda uzun süreli tokluk hissi verir. Tek başına metabolizmayı hızlandırmayan hindiba kahvesi spor ve dengeli beslenmeye iyi bir eşlikçi olarak zayıflamaya yardım eder.

Hindiba kahvesinin yan etkileri var mı?

Uzmanlar gebelik döneminde bitki çaylarından uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü zencefil çayı dışındaki diğer çaylar erken doğuma ya da düşüğe yol açacak içeriklere sahiptir. Hindiba kahvesi de rahim kaslarını gevşettiği için düşük ya da erken doğuma sebep olabilir. Bu nedenle gebeler hindiba kahvesinden uzak durmalı.

Emziren annelerin de bu kahveyi tüketmemeleri şiddetle tavsiye ediliyor.

Çocukların da hindiba kahvesi içmesi önerilmiyor.

Aşırı tüketiminde hindiba kahvesi ishale yol açabilir.

Her üründe olduğu gibi hindiba kahvesi de bazı kişilerin alerjik reaksiyonlar göstermesine yol açabilir.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 23:18
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