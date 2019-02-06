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Hıncal Uluç: Şenol Güneş ilk defa fevkalade alkışladığım 11 çıkardı

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın 6-2 kazandığı Antalyaspor maçını değerlendirdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 02:43
Hıncal Uluç: Şenol Güneş ilk defa fevkalade alkışladığım 11 çıkardı

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Antalyaspor - Beşiktaş maçında hakem faciası yaşandığını ve 24. dakikada Vida'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

"Hakem faciası yaşandı''

Bu maçla ilgili en büyük olay Türk sporu dahil yaşanan bir faciadır. Bütün gazeteleri okudum. Bir tanesinte tek satır yok. Bir hakem faciası yaşandı bu maçta. Hem saha hakemi, hem var hakemi.

Antalyaspor - Beşiktaş maçının iki tane kırılma anı var. Beşiktaş 6-1 öndeyken Boffin, topu hızlı oyuna sokmak isterken Lens topu attırmadı. 24. dakikaya gidiyorum. Vida dahil bütün Beşiktaşlı stoperler kafaya vurmaya gitti. Boffin topu havada yakaladı ve hemen oyuna sokmak için degaj yaparken Vida'nın üstüne yığıldılar, yıktılar. Bülent Yıldırım oyunu durdurdu ve en direkt serbest vuruşu verdi. Ancak sarı kart vermedi. Niye? 6. dakikada Vida'nın sarı kartı vardı. Bunu bir tek gazetede görmedim. Tartışılmayacak bir olay mı?

''Şenol Güneş ilk defa fevkalade alkışladığım 11 çıkardı''

Şenol Güneş ilk defa fevkalade alkışladığım 11 çıkardı. Genç, hırslı, geleceğin Beşiktaş formasını taşıyacak adamlara önem verdiğini gösterdi. Orta sahada oyun kuracak adamları oynattı. Medel gibi koşmaktan başka bir iş yapmayan adamı değil, Atiba ile Dorukhan'ı tercih etti. İlk defa daha sahaya çıkardığı takımla Şenol Güneş'i alkışladım. Bütün maç boyunca da o havadaydı ve takımını yönetti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 02:43
  1. Hıncal Uluç
  2. Beşiktaş
  3. Şenol Güneş
  4. Antalyaspor

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