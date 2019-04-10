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Hıncal Uluç: Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı yeniden oynanmalı

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın Rizespor deplasmanında 7-2 kazandığı maçı yorumlarken çarpıcı ifadelerde bulundu.

10 Nisan 2019 Çarşamba 03:04
Hıncal Uluç: Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı yeniden oynanmalı

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında VAR sisteminin bozulması üzerine Hıncal Uluç, A Spor'da çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"Böyle bir maçın yeniden oynanması gerekir''

VAR sisteminin bozulmasından sonra Rizespor yönetiminin yerinde olsam maçın iptali için başvuruda bulunurdum. Maçın yarısında VAR var, yarısında VAR yok. Böyle bir maç doğru olamaz. Böyle bir maçın yeniden oynanması gerekir. Benim hukuk anlayışıma göre böyle bir maçın yeniden oynanması gerekir. 1 gol değil, 2 gol. Beşiktaş'ın golünde VAR devrede yoktu.

''Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'a getiren adamdır Şenol Güneş''

Şenol Güneş hangi takıma karşı öne geçerse geçsin hemen savunma oynamaya başlıyor. Bu yönden eleştiriyorum ama diğer yönden de tebrik etmem gereken bir konu var. Bütün dünyanın itirazına rağmen Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'a getiren adamdır Şenol Güneş. Bunu yapan Şenol Güneş, Çaykur Rizespor deplasmanında en kritik anda, Beşiktaş'ın zorlandığı anda Burak'ı çıkarıp genç Güven Yalçın'ı aldı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 03:04
  1. Hıncal Uluç
  2. Beşiktaş
  3. Çaykur Rizespor
  4. Rizespor
  5. VAR sistemi

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