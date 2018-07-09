Himalaya tuzu zayıflatır mı?

Himalaya tuzu vücutta birikmiş ve hiçbir fonksiyonu olmayan fazla suyun atımını destekler. Diğer bir ifadeyle ödem söktürücü ve ödemi attırıcı etkisi vardır. Vücuttaki ödemin atılması sonucu ise vücut rahatlayarak hafiflemekte, fazla kilolar atılmaktadır.

Himalaya tuzuyla zayıflamak için “sole” hazırlamanız gerekir. Soleyi hazırlamak ise gayet pratiktir. Bunun için kapakı plastik olmayan bir kaba ihtiyacınız var. (kabınız mümkünse cam olsun ve kapak da metal olmasın. Yani hem kap hem kapak cam olursa en sağlıklısı budur)

Kabınızın bir kısmını Himalaya tuzuyla doldurun. Bu oran 1/5 şeklinde ayarlanabilir. Üzerini geçecek kadar içme suyuyla doldurun. Kabınızın kapağını kapatarak Himalaya tuzunun su içinde erimesini sağlayın. Çözeltiniz % 26 oranında yoğunlaşacak ve soleniz hazır hale gelecektir.

Soleyi yemeklerden yarım saat önce ve yemeklerden yarım saat sonra birer bardak olmak üzere her yemek saatinde ikişer bardak içmelisiniz. Sole tüketimi ölçüsü bir su bardağına bir çay kaşığıdır. Soleyi içtikten sonra üzerine normal su içmeyi unutmayın.

Bu küre en az bir ay devam etmelisiniz. Himalaya tuzu sayesinde kilo vermek bu kadar kolaydır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.