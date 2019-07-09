Hilvan’da seracılığı yaygınlaştırma toplantısı Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinde seracılığın yaygınlaştırılması için bir toplantı düzenlendi.

Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinde seracılığın yaygınlaştırılması için bir toplantı düzenlendi.

Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinde seracılığın yaygınlaştırılması amacıyla kaymakamlık tarafından bir toplantı düzenlendi. İlçe Kaymakamı Furkan Duman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Toplantıda, seracılık ile ilgili yapılması gerekenler, yaygınlaştırma yolları gibi konular ele alındı.

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