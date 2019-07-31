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Hilton ve Alshaya Group, 70 Hampton by Hilton Oteli için el sıkıştı

Yeni anlaşma çerçevesinde Hampton by Hilton Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Rusya'da toplam 9 ülkede faaliyet gösterecek

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:14
Hilton ve Alshaya Group, 70 Hampton by Hilton Oteli için el sıkıştı

İSTANBUL (AA) - Hilton ve Alshaya Group, çoğunluğu Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Rusya'da olmak üzere toplam 9 ülkede 70 Hampton by Hilton Oteli'nin lansmanı ve geliştirilmesi için iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Hilton'dan yapılan açıklamaya göre, Hilton ve dünyanın önde gelen uluslararası franchise işletmecisi Alshaya Group, çoğunluğu Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Rusya'da olmak üzere toplam 9 ülkede 70 Hampton by Hilton Oteli'nin lansmanı ve geliştirilmesi için iş birliği yaptı.

Gelecek 8 yılda 50 Hampton by Hilton açmayı hedefleyen Alshaya Group, halihazırda geliştirmekte olduğu 20 Hampton by Hilton otelinin de portföye eklenmesiyle birlikte bölgedeki varlığını önemli ölçüde artırmış olacak. İlk otelin 2021'de Kuveyt'te açılması bekleniyor.

Dünya genelinde 27 ülke ve bölgede hizmet gösteren, hizmet oteli kategorisinde lider konumunda olan Hampton by Hilton, yaklaşık 2 bin 500 otel ile Hilton'un portföyündeki en büyük marka konumunda bulunuyor.


- "Yenilenen Hampton by Hilton'u konuklarımızın hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Hilton Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Chris Nassetta, "Alshaya Group ile gerçekleştirdiğimiz bu güçlü ortaklıkla Hampton by Hilton portföyümüzü daha da genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Anlaşma, konaklama endüstrisinde 100 yılı geride bırakan ve alanında öncü bir marka olan Hilton için son derece önemli. Alshaya'nın yüksek büyüme hedefleri doğrultusunda yenilenen Hampton by Hilton'u konuklarımızın hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alshaya Group İcra Kurulu Başkanı Mohammed Alshaya da bölgede kaliteli konaklama için güçlü ve artan bir talep olduğunu belirterek, Hampton by Hilton’un potansiyelinin kendilerini heyecanlandırdığını ve söz konusu anlaşmanın Alshaya için önemli bir ortaklık olduğunu kaydetti.

Hampton by Hilton'un, grup olarak tüketicilerine sundukları hizmetleri daha da çeşitlendirdiğini aktaran Alshaya, ortaklığın faaliyet gösterdikleri pazarlardaki küresel başarılarını artırmalarına da olanak sağlayacağını bildirdi.



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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:14
  1. Alshaya Group
  2. Hilton

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