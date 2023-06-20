Hilmi Türkmen'den Üsküdar'a Shibuya Parkı müjdesi

İstanbul'un gözde semtlerinden Üsküdar'a bir yeşil alan projesi daha kazandırıldı.

Türkmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sıfırdan yaparak Üsküdar’a kazandırdığımız 83. parkımızı Altunizade’de açtık bugün. Parklar, bostanlar ve millet bahçelerimizle, halkımızın hizmetine sunduğumuz yeşil alan, son 8 yılda 3 kat artmış oldu böylece. Shibuya Parkı Üsküdar’a hayırlı olsun!"

Türkmen şöyle konuştu:

"Biz Üsküdar Belediyesi olarak, özellikle yeşil alan konusunda hassas bir belediyeyiz. Bugün burada 83. yeni parkımızı açtık. Bundan önce Üsküdarımıza 82 tane park kazandırmış olduk. Bugün 83.'sünü açıyoruz. Parkımız güzel bir park, Altunizade Mahallesi, Üsküdar'ın tam merkezi burası. Çok önemli çok kıymetli bir yer. İş merkezlerinin arası, özellik çalışanlar için burası bir nefes alma soluklanma yeri oldu. Bu yönüyle hayırlı olsun. Parkımızın adı da güzel Shibuya Parkı. Üsküdar, Japonya'nın Shibuya ilçesiyle kardeş belediyeyiz. Kardeşlik hukukumuz gereği biz burada Shibuya'yı hatırlatacak bazı projeler yapıyoruz. Onlarda Japonya'da Üsküdar ile ilgili projeler yapıyorlar. Sağolsunlar bize bir simülasyon aracı da hediye etti Shibuya Belediyesi. Böyle bir hukukumuz var. Bu parkımız da mahallemize yakıştı. 5 bin metrekarelik bir alan. Gördüğünüz gibi yeşil alanlar, yürüyüş alanları, gölgelik alanlar, seyir terasları, yetişkin ağaçlar bulunuyor. Bir de bizim biliyorsunuz mor salkım ve erguvanımız meşhur. Japonların ise kiraz çiçeği meşhur. Özellikle buraya madem ki Japonya'nın bir ilçesinin adını verdik, gördüğünüz gibi parkımızda kiraz fidanları, kiraz ağaçları da var."

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"Üsküdar Çocuk Köyü'nü de 1-2 ay içerisinde yapıp hizmete sunacağız"

"Yani ismiyle uygun bir ağaçlandırma yaptık buraya. Güzel oldu, yakıştı. Şu anda Üsküdar'da kişi başına düşen yeşil alanımız, bu park ile beraber 13 metrekareyi buldu aşağı yukarı. Biz 2004'te geldiğimizde 4 metrekareydi, şimdi 13'leri bulduk, neredeyse 9-10 metrekare artmış oldu kişi başına düşen yeşil alanımız. İmşallah önümüzdeki aylarda da yine Üsküdar'ımıza böyle güzel yeşil alanlar yapmaya devam edeceğiz. En önemlisi dünyada örneği yok, Küçüksu Mahallemizde hemen Beykoz sınırında, 83 bin metrekarelik muazzam bir alan, Üsküdar Çocuk Köyü, inşallah sona geldik onda da. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde yapıp onu da hizmete sunacağız. İçerisinde yok yok. Yani köy hayatındaki çocukların doğal ortamını biz şehrin merkezine taşımış oluyoruz. Onu da Ağustos sonu Eylül başında inşallah hizmete sunacağız. Yeşil alandaki konularda dediğimiz gibi biz, eylemlerimizle, projelerimizle sözümüzü söylüyoruz."