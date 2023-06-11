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Siyaset Hilmi Türkmen'den Kız Kulesi paylaşımı! 'Artık ücretsiz'
Siyaset

Hilmi Türkmen'den Kız Kulesi paylaşımı! 'Artık ücretsiz'

Yeniakit Publisher
2023-06-11 23:26:00 - 2023-06-12 00:08:11
Hilmi Türkmen'den Kız Kulesi paylaşımı! 'Artık ücretsiz'

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılan Kız Kulesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Bizim siyasetimizin merkezinde, bu topraklardaki tüm güzelliklerin milletimize ait olduğu gerçeği vardır." diyen Türkmen, "350’den fazla müze ve ören yerinin 60₺'ye ziyaret edildiği Müze Kart ile Üsküdar'ın incisi Kız Kulesi'ni ziyaret etmek artık ücretsiz" müjdesini paylaşarak Erdoğan'a teşekkür etti:

Teşekkür ederiz sayın Cumhurbaşkanım.

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