Hilmi Güler: “Sıradan belediyecilik yapmaya gelmedik, kimse bizden bunu beklemesin”

AK Parti’den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Hilmi Güler, mazbatasını aldıktan sonra, gerçekleşen törenle görevi devraldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AK Parti’den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hilmi Güler mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Haşim Kızıltaş’tan aldı. Güler, mazbatasını aldıktan sonra beraberindeki AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, eski Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Engin Tekintaş ve diğer protokol üyeleri ile birlikte, belediye binası önünde düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ilk olarak demokraside devir teslim törenlerinin çok ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayarak, “Mazbata da aynın zamanda işin hukuki boyutu bakımından çok önemli bir kurumdur. Bunu başarı ile yerine getirdik. Aslında biz hayatımızı bir devir teslimi mantığı ile yaşıyoruz. Aldığımız nefesler aynı zamanda bir emaneti, bir teslimi ifade ediyor. Her nefeste bir emaneti alıp veriyoruz. Ben bu emanetin bilinci ve devir teslim töreninin bilinci içinde bu hayatı bu güne kadar yaşadım, bundan sonra da bu anlamla sürdüreceğim” dedi.

Güler: “Ordu için anahtar kelime erdemli davranışlar”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu’da sevgiyi ve erdemli davranışları büyüteceklerini, Ordu’nun ilerleyen günlerde çok farklı konumlara yükseleceğini belirterek, “Bu 24 saatte de çok anlamlı, çok manalı nitelikli işler sığdıracağız. Bu işe başlarken, sevgiyi büyütmeye geldiğimizi söylemiştim. Ordu buna cevap verdi ve bu noktaya geldik. Sevgi eksiğimizdi, şimdi 5 yıllık çalışmamızda Allah nasip ederse tek bir anahtar kelime söyleyeceğim. O da erdemli davranışlar. Erdemli davranışlar bizim hareketimizin temeli olacak. Millet bizden hizmetten ziyade erdemli bir davranış bekliyor, dürüstlük, doğruluk, tutarlılık, içi dışı birlik bekliyor. Daha da önemlisi delikanlılık ve yiğitlik bekliyor. Belki de büyük bir levhayı ‘erdemli davranışlar’ olarak yazacağız ve bunu büyütmeye çalışacağız. Ordu eğer bu erdemli davranışları birinci ilke olarak başa alırsa, Ordu’yu kimse tutamaz. Köprü yapılır, çöpler toplanır, kaldırım yapılır ama erdemli davranışlar hayatımızın temel meselesi ve bu devir teslim meselesi de hayatımızdaki o anlamla birlikte birleştirdiğimiz zaman Ordu’yu çok daha farklı bir yere götüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Biz sıradan belediyecilik yapmayacağız, kimse bizden bunu beklemesin”

Başkan Hilmi Güler, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:

“Ordu’dan yükselen mesajlar Türkiye için değil, aynı zamanda mazlum milletler için de çok önemli bir mesaj olacak. Biz sıradan bir belediyecilik yapmayacağız, bunu kimse bizden beklemesin, bu bizim için kolay. Proje benim işim, hayatım boyunca hep büyük projeler ile biz bu işi yaptık. Bundan sonra yapacağımız erdemli davranışları büyütmek, bunu 19 ilçede ve bütün çalışanlarımızdan bekliyorum. Kesinlikle tutarlı olacağız. Ya gözüktüğümüz gibi olacağız, ya da olduğumuz gibi görüneceğiz. Çalışmayan oturmasın burada. Çalışmayan bize gözükmeden çeksin gitsin, herkes çalışacak, hepimiz çalışacağız. Çünkü artık söz dönemi bitti ve icraat dönemi başladı. Seçim dönemi bitti şimdi geçim dönemi. Lafı büyütmeyeceğiz, işi büyüteceğiz.”

Konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında da devir teslim töreni gerçekleşti. Protokol ve partililerin katıldığı törende, eski Başkan Engin Tekintaş ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler arasında hediye alışverişi gerçekleşti, ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.