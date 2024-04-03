Hilmi Güler: Ordu gereken dersi verdi

Seçimde halkın kazandığını belirten Güler, şunları dile getirdi: “Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı vardır. Bu kazanan da demokrasimiz ve sizsiniz. Biz bu muhteşem kadroyla birlikte sizlerle beraber bambaşka, yepyeni 5 yılı birlikte geçireceğiz. Ordu, Ordu’dan yönetilecek Pensilvanya’dan değil. 2019 yılında, 5 yıl önce bu sözümle başlamıştım. Bu sözümün gereği olarak Allah’a hamdolsun ki gereken dersi verdik. Fındık Ordu’dan yönetilecek. Bizim emeğimizi kimse çalamaz. Bütün güçler bir araya gelse sevginizi ortadan kaldıramaz. Bu mesajımı herkes alsın. Ordu, siyaseti de böylece temizlemiş oluyor.”