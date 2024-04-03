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Siyaset Hilmi Güler: Ordu gereken dersi verdi
Siyaset

Hilmi Güler: Ordu gereken dersi verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-03 12:08:00 -
Hilmi Güler: Ordu gereken dersi verdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Hilmi Güler, vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılandı.

Seçimde halkın kazandığını belirten Güler, şunları dile getirdi: “Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı vardır. Bu kazanan da demokrasimiz ve sizsiniz. Biz bu muhteşem kadroyla birlikte sizlerle beraber bambaşka, yepyeni 5 yılı birlikte geçireceğiz. Ordu, Ordu’dan yönetilecek Pensilvanya’dan değil. 2019 yılında, 5 yıl önce bu sözümle başlamıştım. Bu sözümün gereği olarak Allah’a hamdolsun ki gereken dersi verdik. Fındık Ordu’dan yönetilecek. Bizim emeğimizi kimse çalamaz. Bütün güçler bir araya gelse sevginizi ortadan kaldıramaz. Bu mesajımı herkes alsın. Ordu, siyaseti de böylece temizlemiş oluyor.”

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