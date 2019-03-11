Hilmi Güler: Çok çalışacağız

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, dünyanın geleceğe yönelik bilişim, teknolojik, eğitim alanında her geçen gün değişimler olduğunu, dolayısıyla buna ayak uydurmak için zamanı çok iyi değerlendirmek gerektiğini belirtti.

2040 yılında dünyanın en büyük 4 ekonomisinde Asya devletlerinin öne çıkacağını kaydeden Güler, “Bu 4 büyük devletten 3’ü Asyalı olacak. Bu 1 numara Çin. 2 numara Hindistan, 3 numara ABD, 4 numara da Japonya. Görüldüğü gibi Amerika 1’den 3’e düşmüş olacak. Bu 4 ülkenin 3’ü Asya yani bizim kültürümüzden geldi diye düşünebiliriz. Buradan bizim avantajımız büyük. Genç bir nüfusumuz var. Nüfusun yüzde 60’ı otuz yaşının altında. Gençliği en iyi şekilde yoğurduğunuz zaman, ortaya en iyi hamur çıkacak” dedi.

Özellikle Çin’in 1980’li yıllardan itibaren başlayan ve bugüne kadar aralıksız devam eden gelişmesine dikkat çeken Güler, Hindistan ve Japonya’nın da AR-GE’ye çok önem verdiğini, bilim ve teknolojiye çok iyi değerlendirip zamanı çok iyi kullandıklarına dikkat çekti.







“İki günümüz birbirine eşit olmamalı”

Güler, şöyle devam etti:

“Bu ülkelere baktığımız zaman inanç dünyaları bizden oldukça farklı. Japonlar da öyle, işin ilginç tarafı Hintliler de öyle. Birde kendi terbiye sistemimize, eğitimimize bir baktığımızda inancımızdan gelen bir şey vardır, bu da iki günün birbirine eşit olmamasıdır. Peygamber Efendimiz, ‘İki günü eşit olan ziyandadır’ buyuruyor. Bize en büyük emir niteliğinde tavsiye iki günün birbirine eşit olmamasıdır. Çin, Hindistan, Japonya gibi ülkelerde adamlar iki günün birbirine eşit olmaması noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ama bizim iki günümüzü bırakın, iki haftamız da birbirine eşit, iki ayımız da, iki yılımız da birbirine eşit. Dolayısıyla burada birinci soru, iki günümüz birbirine eşit mi, değil mi? Adamların iki günleri birbirine eşit değil. Devamlı bir şeylerin ve değişim peşindeler, bunu da AR-GE ile yapıyorlar. Bizimde iki günümüzün birbirine eşit olmaması lazım. İslamiyet herhalde statik bir terim değil. Yani madem iki günü birbirine eşit olmasın diyorsa Peygamber Efendimiz, o zaman demek ki, yeni yorumlar, yeni incelemeler, yeni sorunlara cevap aramalar gerekiyor. Tekrar tekrar söylüyorum, iki günümüzün birbirine eşit olmaması lazım.”







“Ordu’nun potansiyelini ortaya çıkaracağız”

Bu düşünce ve amaçla Ordu’ya hizmet edeceklerini vurgulayan Güler, şöyle konuştu:“Bu amaçla ben bir belediye başkanı adayı olarak değil, bu varlık ve değerlerimizi yeniden gözden geçirip Ordu’da güzel bir kompozisyonu, yeni potansiyeller ve imkanlar ortaya çıksın diye geldim. Benim amacım oturmak değil, bir şey olmak değil, bir şey yapmak. Son zamanlarda kullandığım bir cümle var. ‘Gölgede duranın gölgesi olmaz’. Dolayısı ile ben şimdi sıfırdan başlıyorum. Bunu hep birlikte yapacağız. Burada sen yok, biz yok, siz varsınız diye düşünüyorum. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Daha güzel günleri hep birlikte beraber getireceğiz.”