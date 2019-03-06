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Hilmi Güler: “31 Mart ‘One Minute’nin devamıdır”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, baba ocağı Ünye’de mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin önemine değindi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:55
Hilmi Güler: “31 Mart ‘One Minute’nin devamıdır”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, baba ocağı Ünye’de mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin önemine değindi. Güler, “31 Mart seçimleri sayın Cumhurbaşkanımızın ‘One Minute’ diyerek başlattığı, daha sonra ‘Dünya 5’den büyüktür’ diye devam ettiği, mazlumların sesi olarak dünyaya haykırdığı günlerin devamıdır” dedi.


Ünye ilçesinde coşkulu kalabalığa hitap eden Güler, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir gün olmadığını, Türkiye ve Ordu ili açısından önemli bir dönemeç olduğuna dikkat çekti. Güler, “31 Mart bir takvim günü değil. Sadece seçim günü değil. 31 Mart sayın Cumhurbaşkanımızın ‘One Minute’ diyerek başlattığı, daha sonra ‘Dünya 5’den büyüktür’ diye devam ettiği, mazlumların sesi olarak dünyaya haykırdığı günlerin devamıdır.31 Mart sadece bir belediye seçimi değildir. 31 Mart Bu aynı zamanda 2 milyar mazlumun ay yıldızlı bayraktan beklediği talebin ve hizmetin belirlendiği gün olacaktır” diye konuştu.



“Ünye yeni dönemin pırlantası olacak”


Yeni dönemde Ünye’de hızlı bir kalkınma hamlesi gerçekleştireceklerini belirten Güler, “Yeni dönemde Ünye Limanını daha çok büyütecek, konteyner limanı haline getireceğiz. Ünye yeni dönemde bir liman merkezi olacak. Ünye Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırma parasını çıkardık. Orada çok güzel ürün ve üretimler gerçekleşecek. Orada üretilen ürünler konteyner limanı ile dünyaya ihraç edilecek. Ünye, Karadeniz’in bir incisiydi. Bu yatırımlarla birlikte artık bölgenin pırlantası olacak” dedi.



“Adil ve şeffaf olacağız”


Ünye’nin vizyonunun bilinenden daha fazla olduğunu, bu sebeple ufuk ve vizyonun geniş tutulması gerektiğini de vurgulayan Güler, “Ünye’nin komşusu Fatsa değil, Terme, Çarşamba değil. Ordu’nun komşusu Samsun, Giresun, Sivas, Tokat değildir. Ordu’nun komşusu Odessa, Bakü, Moskova, Bükreş’tir. İşte Ünye’de bu ülkelere ihracat yapacak yeni üretim sahaları açacağız” ifadelerini kullandı.


Güler, Ünye’de asla istismar ve ihmale göz açtırmayacaklarını da vurgulayarak, “Bizim belediyecilik anlayışımız, bütün işlerimizi adilane, ortak akılla, şeffaflıkla yapacağız. Hiçbir grubun, hiçbir zümrenin adamı olmadan yalnız ve yalnız sizlerin elemanı olarak yapacağız. Burada herhangi bir kanunsuz harekete göz açtırmayacağız. Bunu özellikle bilin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:55
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