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Hillary Clinton'dan adaylık açıklaması

2016 senesinde Demokrat Parti adına Başkanlık seçimlerinde yarışan Hillary Clinton, 2020'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:02
Hillary Clinton'dan adaylık açıklaması

2016 senesinde Demokrat Parti adına Başkanlık seçimlerinde yarışan Hillary Clinton, 2020 senesinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.

 

2016 senesinde Demokrat Parti adına Başkanlık seçimlerinde yarışan ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump karşısında yenilgiye uğrayan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2020 senesinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. ABD basınına açıklamalarda bulunan Clinton, “Aday olmayacağım ama konuşmaya, çalışmaya ve inandığım şeyleri savunmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:02
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