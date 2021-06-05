Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt kimdir, ne iş yapıyor?

Süheyb Öğüt, Sedat Peker'in sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gündeme geldi. Hilal Kaplan'ın eşi olan Süheyb Öğüt, 'pelikan' tartışmaları ile adı anlıyordu. Peki, Süheyb Öğüt kimdir? Süheyb Öğüt ne iş yapmaktadır? İşte detaylar haberimizde...

Süheyb Öğüt kimdir?

Yurt dışına firar eden ve yayınladığı videolarla AK Partili isimleri hedef alan suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Serdar Ekşi ile yayınladığı videoda adı geçen Süheyb Öğüt 'ün mesleği merak ediliyor. Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt Sabah Gazetesi yazarıdır.

2007 senesinde kendisi gibi gazeteci olan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile evlenmiştir.