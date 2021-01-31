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Gündem Hilal Kaplan'dan Habertürk'ün avukatı kesilen Kemal Öztürk'e sert cevap
Gündem

Hilal Kaplan'dan Habertürk'ün avukatı kesilen Kemal Öztürk'e sert cevap

Sabah yazarı Hilal Kaplan'dan Habertürk'ün avukatı kesilen Kemal Öztürk'e cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 13:16:00 -

Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın dün akşam Habertürk yayınına bağlanarak yaptığı açıklamalar gündem oldu. Sunucu Hülya Hökenek'e "siz, Öcalan’la Beyrut’ta Fatih Altaylı’yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz" dedi, bazı Habertürk çalışanlarının FETÖ'den tutuklu olduğunu söyledi.

Kendisini Gülen'e şiir yazmakla suçlayan İsmail Saymaz'a tepki gösteren Kaplan, FETÖ'nün 17-25 Aralık FETÖ operasyonları, bu yapılanmaya arka çıkan tweetlerini hatırlattı.

Hilal Kaplan'ı yayından alan sunucu Hülya Hökenek, "Yaptığınız gazetecilik değil, itibar suikastı" karşılığıyla cevap verdi.

Tartışmaların odağındaki Hilal Kaplan'a bir cevap da Habertürk’ün avukatı kesilen Kemal Öztürk'ten geldi.  Öztürk, Kaplan'ı hedef alarak Twitter hesabından "Geçmişte aleni olarak hem FETÖ, hem PKK güzellemesi yapacaksın, sonra hasım gördüğün herkesi geçmişte FETÖ ve PKK’yla işbirliği yapmakla suçlayacaksın! Buna cahil cesareti değil kötülüğün cüretkarlığı denir" paylaşımı yaptı.

Kaplan: Kariyer basamaklarını tırmanmakla meşgul

Öztürk'ün isim vermeden hedef aldığı Kaplan, Twitter hesabından videolu paylaşımla yanıt verdi. Öztürk hakkında hayatının hiçbir döneminde Türkiye süreçlerden geçerken ortaya koyduğu bir duruş bulamazsınız. Çünkü kariyer basamaklarını tırmanmakla meşgul" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den aday gösterilmeyince sırtını döndü

Seçimlerde AK Parti'de aday gösterilmeyince beraber çalıştığı insanlara tamamen sırtını döndüğünü iddia eden Kaplan, Öztürk için "birilerinin adına ateş etmekle meşgul. Bu tweeti o minvalde görüyorum" dedi.

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