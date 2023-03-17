Hilal Kaplan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, HÜDA PAR'a iftira atıldığını ve hakaret edildiğini belirterek, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Çok net söylüyorum; biz Hizbullah'ın veya başka bir örgütün devamı veya mirasçısı değiliz" sözlerine işaret etti. Kaplan, "FETÖ'cü olduğu bilinen yüksek takipçili bir hesabın paylaşmasıyla başlayan 'Şeriat istiyor musunuz?' sorusuna Yapıcıoğlu'nun 'Sadece istemiyoruz, şeriatı getireceğiz' şeklinde cevap verdiği meselesi ise külliyen yalan" diye yazdı.

HÜDA PAR'ın terör örgütü olmadığını ifade eden Kaplan, "Olsaydı Kılıçdaroğlu kendilerine 'Yurt savunması yapan arkadaşlar' der, Özgür Özel bakanlık teklif eder, Sezgin Tanrıkulu cenazelerine katılırdı" diye ifade etti.



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