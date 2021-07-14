Hilal Kaplan TRT yönetim kurulu üyesi mi oldu? Hilal Kaplan yeni görevi ne?

Hilal Kaplan TRT Yönetim Kurulu Üyesi mi oldu? Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı. Yeni düzenlemeyle, önceki yönetmelikte “Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır” ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı ‘karar organı’, Genel Müdürlük ise ‘icra organı’ olarak faaliyet yürütecek. Yapılan değişiklikle TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkarıldı.

TRT Yönetim Kurulu üyeleri kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TRT’nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Ahmet Albayrak,

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı,

Doç. Dr. Oğuz Göksu,

Atakan Yılmaz,

Mücahid Eker,

Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin,

Meryem İlayda Atlas Çetin,

Doç. Dr. Veysel Kurt,

Hilal Kaplan Öğüt.

Hilal Kaplan kimdir?

Hilal Kaplan 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anadolu Lisesi'nden meznun olduktan sonra, 2004 senesinde Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdi. 2006 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisansa başladı. Burada yüksek lisansa devam ederken hem okulunda hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu.

27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının arifesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte "Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık" başlığı ile manifesto niteliğinde bir metin yayınladı. AK Parti Hükümeti tarafından hazırlanan ve barış sürecini yönetecek olan "Akil İnsanlar" listesine Ege Bölgesi'nden girmiştir. Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir. Şu an Sabah gazetesinde yazmaktadır.