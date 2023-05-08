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Medya Hilal Kaplan kapak yaptı! İşte vefa
Medya

Hilal Kaplan kapak yaptı! İşte vefa

Yeniakit Publisher
2023-05-08 12:20:00 -
Hilal Kaplan kapak yaptı! İşte vefa

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Büyük İstanbul Mitingi”eden izlenimleri köşesine taşıdı.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Büyük İstanbul Mitingi”eden izlenimleri köşesine taşıdı. 

Mitingi “vefa mitingi” olarak nitelendiren Kaplan, yazısında şunları kaydetti:

“Saat 08.31'di. Mitingin başlamasına daha 9 saat varken kalabalıklar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi girişinde toplanmaya başlamıştı. Saat ilerledikçe alanın yavaş yavaş dolup taşmasına şahitlik ettik.

Mitingin adı "Yüzyılın Mitingi"ydi ve adının hakkını sonuna kadar verdi. 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı miting, İstanbullu'nun Erdoğan'a vefa gösterisiydi. Hemşehrilerim sadece sandığa değil, İstanbul'a da mühür vurdu.Su kuyruklarından, çöp patlamalarından, çamur deryalarından bu cânım şehri kurtaran Erdoğan'a,
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Marmaray'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, barajlardan viyadüklere büyük yatırımlarla, İstanbul- Ankara ile İstanbul İzmir'i dört saate indiren otoyollarıyla bizleri birleştiren Erdoğan'a,

Milletine hizmet yolunda günde birkaç saat uykuyla koşturan Erdoğan'a,

Yirmi yılda ülkenin çehresini değiştiren, onu yollarla baştan başa işleyen, köprülerle birleştiren, havalimanlarıyla uzağı yakın eden Erdoğan'a,

Karabağ'dan Libya'ya ülkesi için zafer üstüne zafer kazanan Erdoğan'a,

Suriye'den Irak'a terör örgütünün inlerine giren, ülke içinden terörü kazıyan Erdoğan'a,

Üç yılda ülkesini hem doğalgaz hem petrol hem de nükleer enerji üreten aşamaya yükselten Erdoğan'a,

Ay yıldız özgürce dalgalansın diye semâlarımızı Anka ve Bayraktarlarla donatıp, denizlerimizi TCG Anadolu'yla buluşturan Erdoğan'a,

60 yıllık rüya TOGG'u gerçeğe dönüştüren Erdoğan'a,

Sahayı inleten Altay tankından Fırtına obüslerine, helikopterlerden denizaltılarına ordumuzu donatan Erdoğan'a,

Velhasıl milletine âşık bir liderin aşkına karşılığıydı bu Vefa Mitingi…”

 

 

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Erdoğan, 2019 belediye seçimlerinde "İstanbulu alan Türkiye'yi alır" demişti! Bu sözü doğruydu fakat kendisi için! Yani İstanbul'u alıp gece gündüz çalışan tarihte görülmemiş hizmetlere imza atan bir parti Türkiye'yi de kazanırdı Refah gibi Akparti gibi. Fkat CHP gibi heykelcilikten ve partizanlıktan kadrolaşmaktan ayyaşlığı kutsamaktan başka hiç bir halt bilmeyen bir partinin İstanbulu Ankara'yı alması kendis için hiç hayırlı olmadı. İstanbul'da Ankara, İzmir'de sergilenen beceriksizliklere şihit olan milyonlarca vatandaş CHPye oy vermeyecek, Milleti KANDIRARAK İstanbul'u alıp batıran CHP Türkiye'yi kaybedecek İnşaallah! Adamlar bir bina yangınını bile (akit tv) 60 saatte söndürebildi, yani bina kül olunca! Hizmet namına tek yaptıkları eser HEYKEL! Sözde İstanbul B.Başkanı şehir şehir dolaşıp CHP için oy istemekten, partizanlık yapmaktan başka işi yok!
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