Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Afganistan'ın eski Başbakanı ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği anları anlattı.

Erdoğan'la çekildiği fotoğraf hakkında konuştu

Görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çekildiği fotoğrafın gösterilmesi üzerine Hikmetyar, fotoğrafı ve çekildiği anı çok iyi hatırladığını belirterek, "Erdoğan'a muhalif olanların bu kareyi nasıl istismar ettiğini de hatırlıyorum. 'Bu büyük bir teröristtir. Erdoğan en büyük teröristi koruyor, arkadaşlık ediyor' demişlerdi. İstanbul'da önemli bir toplantıya katılıyordu. Kapalı bir spor salonunda kalabalık bir insan topluluğuyla çok önemli bir görüşme yapacaktı. İlk defa tekbir sesleri duyuluyordu. Ondan önce yasaktı ya da çok yaygın değildi." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Fotoğraf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Refah Partisi'nin İstanbul il başkanı olduğu dönemde Hikmetyar'ın Refah Partisi İstanbul Örgütü'nün davetlisi olarak İstanbul'a geldiği 29 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da çekilmişti. Erdoğan'ın gençlik yıllarında çekilen bu fotoğraf siyasete ilk başladığı yıllarda sık sık gündeme getirilmişti. O dönem Hikmetyar, Taliban'ın kurucusu olarak gösterilmiş, bunun üzerinden muhalefet Erdoğan'a yüklenmişti.

Hikmetyar kimdir?

Hikmetyar, 1977'de Hizbi-i İslami örgütünü kurdu ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaline direnen isimlerden biri olarak öne çıktı. İşgalin bitmesinin ardından başlayan iç savaş döneminde kısa süre başbakanlık yaptı.

İç savaş esnasında sivillere yönelik bazı suçlarla itham edildi. Peştun kökenli olan Hikmetyar, 1996'da Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi üzerine buradan ayrıldı. Hikmetyar, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Afganistan'ı işgal eden ABD ordusuna karşı direniş faaliyetleri yürüttü ve ABD'nin başına ödül koyduğu isimler arasında yer aldı. 2017'de Afganistan'da iç uzlaşı için yönetimin çıkardığı yasayla Kabil'e dönen Hikmetyar'ın ismi Birleşmiş Milletler yaptırım listesinden çıkartıldı.