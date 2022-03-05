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Medya Hikmet Genç'ten olay sözler: Hâlâ anlamayan kaşalottur
Medya

Hikmet Genç'ten olay sözler: Hâlâ anlamayan kaşalottur

Hikmet Genç, Türkiye'nin S-400'leri niçin kullanacağını hâlâ idrak edemeyenlere tane tane izahatta bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 11:14:00 -
Hikmet Genç'ten olay sözler: Hâlâ anlamayan kaşalottur

Hikmet Genç, Türkiye'nin S-400'leri niçin kullanacağını hâlâ idrak edemeyenlere tane tane izahatta bulundu. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

" "Türkiye S-400'leri kime, kimlere karşı kullanacak? Suriye mi, İran mı, Yunanistan mı, Kongo'ya mı, Patagonya'ya mı?.. Kim için kullanacağız?" diye soranlara bir daha anlatalım.

Bir ülkeye saldırmak, bombalamak için yapılmış bir sistem değil bu.

Bize kim saldırırsa, kim bize füze gönderirse (Allah muhafaza), onu havada durduracak (imha edecek) savunma sistemi S-400.

Yani yapan da, biz de halen bilmiyoruz kime kullanacağımızı. Artık kim saldırırsa!..

Kaşalottur, hâlâ anlamayan varsa..."

 

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Yorumlar

Taraflı

Rusya bize füze atarsa S 400 ler o füzeyi de havada durdurur mu? Durdurur diyen var ise o kaşalottur.
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KEMALİST

:)) peki kaşal bey sen anladın mı; Rusya ve onun Müttefikleriyle ters düşersen ne olur acaba? SÖZLEŞMEYE GÖRE...kaldı ki, bu sistem Patroitde değil Nüklere tam anlamıyla karşı koyamıyor Patroit gibi ..her neyse büyük devletler birbirlerine saldırmaz zaten küçükleri harcarlar bu devirde dişe geleni oada s/400 iş değil.... çok alman lazım onadan:)) kaşal bey.En güzeli kendi koruma kalkanını kur kardeşim nato sana bunu kurdutmaz o ABD kalleşi belası
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