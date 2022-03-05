Hikmet Genç'ten olay sözler: Hâlâ anlamayan kaşalottur

Hikmet Genç, Türkiye'nin S-400'leri niçin kullanacağını hâlâ idrak edemeyenlere tane tane izahatta bulundu. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

" "Türkiye S-400'leri kime, kimlere karşı kullanacak? Suriye mi, İran mı, Yunanistan mı, Kongo'ya mı, Patagonya'ya mı?.. Kim için kullanacağız?" diye soranlara bir daha anlatalım.

Bir ülkeye saldırmak, bombalamak için yapılmış bir sistem değil bu.

Bize kim saldırırsa, kim bize füze gönderirse (Allah muhafaza), onu havada durduracak (imha edecek) savunma sistemi S-400.

Yani yapan da, biz de halen bilmiyoruz kime kullanacağımızı. Artık kim saldırırsa!..

Kaşalottur, hâlâ anlamayan varsa..."