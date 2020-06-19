Hikmet Genç'ten CHP'li Faik Öztrak'a tokat gibi cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türk heyetinin Libya'da yaptığı görüşmelere ilişkin soru üzerine, "Kapsamlı bir heyetle oraya gitmesine bir şey dememekle birlikte Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı'nın gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değilim. Çünkü orada sonuç itibarıyla bir iç savaş sürüyor, daha henüz savaşın yaralarının sarılmasının düşünüldüğü noktaya gelinmiş vaziyette değil. O nedenle Libya'ya böyle bir heyetin gönderilmesini yadırgamamakla birlikte bazı bakanların neden oraya gittiğini anlamakta güçlük çekiyorum." şeklinde ilginç bir yanıt vererek vizyonsuzluğunu gösterdi.

Öztrak'a cevap Gazeteci Yazar Hikmet Genç'ten geldi.

Genç, sosyal medya hesabından Öztrak'a şu ifadelerle yanıt verdi:

"İtalya, Yunanistan, Fransa..vs, sahillerinden bakarsan anlamazsın tabii!.."

İşte o tweet: