Hikmet Genç'ten bomba çıkış! Yine sallamaya başladı! Bildiğin palavra sıkıyor

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, afet bölgesinde yüzbinlerce konutu bir yıldan daha az bir sürede inşa edecekleri iddiasında bulunan CHP'nin "palavra sıktığını" belirtti.

"Yahu iktidar olamayacağını biliyorsun. Yani kimse soramayacak 'niye yapmadın?' diye. '3 ayda 1 milyon konut yaparız' diye sallasanıza" ifadelerini kullanan Genç, şunları kaydetti:

"Her seçim öncesi olduğu gibi CHP yine sallamaya başladı. (İktidarı sallamaktan söz etmiyoruz, bildiğin palavra sıkmak.)

İktidara gelemeyeceğini biliyorsan, sallamanın da bir sınırı yok tabii. Zamanın ve rakamın da bir önemi kalmıyor. By Kemal'in, "2,5 milyon canlı koyunu, '2 ayda' uçaklarla Katar'a ihraç ettiler" demesi gibi.

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Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlarla ilgili olarak "Milletim bana bir yıl versin" açıklaması var Erdoğan'ın...

Yapmışlığı da vardır. Örnekleri çoktur. İtiraf edeni vardır, etmeyeni de 'yaparsa Erdoğan'ın yapacağını' bilir.

Özgür Özel'e sordular 'CHP yapabilir mi?' diye. "Ne bir yılı, bir yıl süre istemekle olmaz" diyor.

"Peki, daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?" diye soruyorlar.

"Kesin bunu vaat ediyoruz" diyor. Ama kaç ayda tamamlayacaklarını söylemiyor... (Kışa kadar yetiştireceklermiş.)

CHP 650 binden fazla konut inşa edecek?!..

Son yazımda bahsetmiştim. (Kendi ifadesine göre) CHP'nin en çalışkan neferi İmamoğlu, 5 yılda 100 bin konut yenileme sözünü vermiş, 4 yılda yaklaşık 1400 konut bitirebilmiş. (Vaat ettiğinin yüzde 1,4'ü)

Sözü veren CHP'li Özel olunca başka vaatler de akla geliyor.

CHP'nin seçim vaatlerinden birisiydi;

"CHP'den her çiftçiye bedava traktör!"

Özel'e sordular, "Hakikaten verecek miydiniz?" diye.

Efendim o öyle değilmiş. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde çiftçiye o kadar destek olacaklarmış ki, beş yılın sonunda her çiftçinin bir traktör alacak birikimi olurmuş. "Çarpıcı olsun" diye; 'her çiftçiye bedava traktör' demişler.

Aklıma CHP'li Bodrum Belediye Başkanı geldi. Sünger heykelinin açılış töreninde '2 yıllık zorlu bir sürecin ürünü' demişti. Bu da CHP icraatlarıyla ilgili olarak 'çarpıcı' bir örnek.

100 bin konutun yüzde1,4'ünü yapmışlar, 'bedava traktör vereceğiz' diye sallamışlar, 2 yılda sünger heykelini tamamlamışlar?!.

Şimdi de afet bölgesinde bilmem kaç yüz bin konutu '1 yıldan daha az bir sürede inşa ederiz' diyor CHP.

Yahu iktidar olamayacağını biliyorsun. Yani kimse soramayacak 'niye yapmadın? diye.

'3 ayda 1 milyon konut yaparız' diye sallasanıza.

Daha çarpıcı olur hem!.."