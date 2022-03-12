Hikmet Genç, Yılmaz Özdil'i rezil kepaze etti

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Tayyip Erdoğan'ın son bir iki hafta içinde devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığı görüşmelerin listesini verdiği yazısında, "Dış politikalarını gözden geçirip, yeni güvenlik stratejileri oluşturarak Türkiye'ye yakınlaşmak ve yeni ilişkiler geliştirmek isteyen ülkeler sıraya giriyor. Çünkü tüm dünya biliyor ki duruşunu değiştirmeyen, öngörülebilir ve en güvenilir lider Erdoğan" ifadelerini kullandı. Söz konusu gerçeği, aslında "Asrın liderimiz" diyerek kıt aklınca mavra yaptığını sanan zırtapozların da bildiğini belirten Genç, "Ama n'apsınlar, onlar da düşmanlık yaparak para kazanıyorlar?!.." dedi. İşte Genç'in isim vermeden Yılmaz Özdil'i yerin dibine soktuğu o yazısı:

"Tekrar tekrar "nerdeen nereye" diyesi geliyor insanın.

Haber bülteni tadında bir yazı olmasın. Yazan yazdı, haberleri de yapıldı...

Sadece isimleri yazsak yeter. Son bir iki hafta içinde Başkan Erdoğan'nın telefonla yaptığı görüşmeler; (Hepsi değil, bir kısmı)

Putin, Zelenski, Biden, Stoltenberg, Lukaşenko, Borris Johnson, Vucic, Mirziyoyev, Rutte, Trudeau, Sandu, Michel, Alexander Van der Bellen, Ursula von der Leyen (kafiyeye bak!)

Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden liderler;

Aliyev, Herzog...

Bu hafta ziyaret edecek olan

liderler;

Miçotakis, Scholz...

Yıl olmuş 2022, yine ve yeniden Doğu ile Batı restleşmiş. Tüm dünya 'Rusya Ukrayna çatışması nereye varacak, yeni dengeler nasıl oluşacak, nükleer savaş mı, yeni bir soğuk savaş dönemine mi girdik?' diye tartışırken. Türkiye devreye girmiş.

Dışişleri bakanları seviyesinde her iki tarafı buluşturmuş, barış için masayı kurmuş, diplomatik hamleleriyle dünyanın umudu olmuş Türkiye...

NATO üyesi olan, Rusya ve Ukrayna ile bir çok alanda yakın ilişkileri sürdüren, bölgesel güç olan Türkiye'nin aynı zamanda 'küresel bir aktör' olduğunu tüm dünya kabul ediyor artık. Sahadaki gücüyle, ordusuyla, diplomasisiyle..,

Ve en önemlisi herkesin tanıdığı, ilkelerinden vazgeçmeyen, yeri geldiğinde meydan okuyan Erdoğan barışın umudu.

Bu bizim tespitimiz değildir. Son 1 haftadır Batı basınında çıkan yazılar analizler bu minvalde... (Biraz okuyunuz muhalifler.)

Dış politikalarını gözden geçirip, yeni güvenlik stratejileri oluşturarak Türkiye'ye yakınlaşmak ve yeni ilişkiler geliştirmek isteyen ülkeler sıraya giriyor...

Çünkü tüm dünya biliyor ki duruşunu değiştirmeyen, öngörülebilir ve en güvenilir lider Erdoğan.

İşte bu yüzden, tekrar tekrar "nerdeen nereye" diyesi geliyor insanın.

"Asrın liderimiz" diyerek kıt aklınca mavra yaptığını sanan zırtapozlar da biliyor aslında.

Ama n'apsınlar, onlar da düşmanlık yaparak para kazanıyorlar?!..

Villa önemli!.."