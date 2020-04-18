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Gündem

Hikmet Genç: Bir sonraki safha şu; koronavirüsü Türkiye üretti

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, Cumhurbaşkanlığı hediye paketlerinin virüs yaydığını iddia eden Cumhuriyet paçavrasının haberine tepki gösterdi.

2020-04-18 19:12:00 - 2020-04-18 19:15:23
Hikmet Genç: Bir sonraki safha şu; koronavirüsü Türkiye üretti

yeniakit.com.tr CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanlığı hediye paketlerinin hazırlanışı sırasında maske ve eldiven takılmadığını iddia ederek virüsün bu şekilde yayılmasına neden olunduğu ileri sürdü. Kaya'nın iddiasını, günlerdir yalan haberlerle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u hedef alan Cumhuriyet paçavrası haberleştirdi.

Bunun üzerine Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, skandal iddiaya tepki gösterdi. Cumhuriyet'in haberini paylaşan Genç, "Hah, iş buraya kadar geldi! Yazdıydım. Bir sonraki safha şu: koronavirüsü Türkiye üretti. İnsanların sokağa çıkmasını engellemek için. Derler mi derler.. Çünkü üşüttüler. Daha da üşütecekler!" ifadelerini kullanndı.

İşte o tweet:

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Yorumlar

Hasanali köse

Bunlar .....leri normal
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Nadir

Allah bu iftirayı atanların.....
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