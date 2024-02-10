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Teknoloji Hikayeyi duyanlar çok şaşırıyor! ‘Sıfır’ Matematikle Nasa yolculuğu
Teknoloji

Hikayeyi duyanlar çok şaşırıyor! ‘Sıfır’ Matematikle Nasa yolculuğu

Yeniakit Publisher
2024-02-10 11:56:00 -
Hikayeyi duyanlar çok şaşırıyor! ‘Sıfır’ Matematikle Nasa yolculuğu

Karne çocuğun başarısının tek kriteri değil. NASA’daki 10 yıllık çalışmasının ardından Türkiye’ye dönen Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, bunun kanıtı.

Ortaokulda birinci dönem notları 5 üzerinden matematikte 1, fizikte 3; ikinci dönem matematikte 0; fizikte 2 olan Yıldız, lisede her iki dersten de 2 ortalamayla geçmiş.

Deneye erken başladı

Ancak çocukluktan itibaren astronom olmak isteyen Yıldız, ortaokuldayken Plüton’un ötesindeki gezegeni keşfetmek için matematik hesapları üzerinde çalışıyor, odasında kurduğu fizik, kimya laboratuvarlarında elektronik deneyler yapıyormuş. Lise son sınıfa geldiğinde, “Astronom olmak için üniversiteyi kazanmalıyım” diyerek sınavlara hazırlanmış ve NASA’ya ulaşan başarı hikâyesi de ondan sonra başlamış. 

Yıldız, ilkokuldayken Fen Bilimleri Ansiklopedisi’ni okuyormuş. Odasını tamirhaneye dönüştürdüğünü, tek derdi deney olduğu için derslerinden geri kaldığını aktaran Yıldız, sonrasını şöyle anlattı: “Bilim insanlarının üniversiteye gittiği gerçeğinden yola çıkarak lise son sınıfta resmen sıfırdan, toplama, çıkarmadan başladım. O yıl teneffüsler dahil hep test çözüyordum. Tek alanda tercih yaptım ve Ankara Üniversitesi astronomi bölümünü kazandım.”


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Türkiye’den yurt dışına...

Umut Yıldız, Ankara Üniversitesi’nden sonra Groningen Üniversitesi’nde yüksek lisans, Leiden Üniversitesi Gözlemevi’nde doktora yaptı. NASA’da 10 yıl uzay iletişimi ve astrofizik araştırmaları yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri’nde genel müdür yardımcısı olarak göreve başladı. Şu anda Türkiye’de nesnelerin internetini destekleyen uydu projeleri konusunda çalışıyor. Kaynak: AYSEL BOZAN YILMAZ/Milliyet

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Yorumlar

542

aferim helal olsun başarılarının devamını dileriz örneklik teşkil eden bir insansın keşke birde hac umre yapsan aynen bunu söyleyin kendisine ailesiyle akrabasıyla birumre hac yapsınahireti allahı unutmasın dünya geçici ahiret kalıcıdır
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