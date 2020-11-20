'Hijyen ve sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulanıyor'

Müşterileriyle birlikte büyüme sağlamak için uzun süreli güçlü ilişkiler kuran Turkish Cargo, kendini “Güvenilir ve Çevik iş ortağı” olarak tanımlıyor ve sınırsız fırsatlar sunarak hizmet çıtasını yükseltiyor. Hızlı ve dürüst iş süreçleriyle başarı çıtasını sürdürülebilir şekilde yükselten hava kargo markası, “Ekip ruhuyla” hareket ederek iş ortaklarına ve müşterilerine her daim güvenilir, kaliteli ve etkili çözümler sunarak katılımcı bir çalışma yöntemi izliyor. Geniş uçuş ağıyla birlikte “Kıtalar arasında köprü kuran” Turkish Cargo, en verimli transit bağlantı çözümlerini sunuyor Dünyanın 127 ülkesinde 300’den fazla destinasyona ulaşan başarılı marka, dünyanın en önemli kavşak noktalarından biri olan İstanbul gibi küresel bir merkezde global iş süreçlerini uzman ekipleriyle gerçekleştiriyor. Başarılı marka, dünyanın en büyük ve modern hava kargo tesislerinden biri olan SmartIST ile gelecek yolculuğunu sürüdürüyor Dünyada 60’tan fazla başkente 7 saatlik uçuş mesafesinde olan benzersiz bir konumda yer alan başarılı marka, müşterilerine en verimli transit bağlantı çözümlerini ve tüm ihtiyaçlara uygun hava kargo hizmetini sunmaya devam ederken, 2023 yılında dünyanın en büyük 5 hava kargo taşıyıcısından biri olmayı hedefliyor.

Standartlarımızı ileriye taşıyoruz

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen: ‘’Standartlarımızı sürekli ileri taşıdığımız yeni marka stratejimiz ‘’Yükseliyoruz’’ ile sürekli en iyiyi hedefliyor, devamlı gelişme amacımızı vurguluyoruz ve tüm paydaşlarımızı bu gelişime davet ediyoruz. Yeni stratejimizin işaret ettiği en önemli eserlerden biri olan SmartİST mega terminalimizle birlikte hava kargo sektöründe ciddi bir meydan okuma gerçekleştireceğiz. Global anlamda tüm iş süreçlerimizde, dünyanın en iyi beş hava kargo markasından biri olma heyecanını koruyoruz.”

Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi

Türk Hava Yolları’nın hava kargo markası Turkish Cargo, AirCargo News Awards 2020’de, Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçildi ve ‘’Best Cargo Airline – Europe’’ ödülüne layık görüldü.

Pandemi nedeniyle ilk kez dijital platform üzerinden düzenlenen ödül töreninde, 12 dalda verilen ödüllerin sahiplerini bulduğu kaydedildi.

Türkiye'nin gururu

Kazananların kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendiği ifade edilen açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Avrupa’nın en iyi hava kargo markası ödülüne layık görülen Turkish Cargo markamız, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarıyla sürdürülebilir bir başarı sağlayarak ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Aycı, “Dünyamızda meydana gelen krizlere rağmen Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir. Bu yaklaşımların önemli örneklerinden biri İstanbul Havalimanı’nda drone, robotik otomasyon ve optimizasyon gibi teknolojilerin kullanılacağı dünyanın en büyük ve modern hava kargo tesislerinden biri olan SmartISTolacaktır. Gerçekleştirdiği akıllı teknoloji ve dijitalleşme çalışmaları ile markamız daha nice başarılara imza atacaktır. Bayrak taşıyıcı hava kargo markamızı ve emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pandemide 7/24 görevdeydi

En hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarını küresel pandemi döneminde de aralıksız olarak sürdürdü. Gıda, yardım malzemesi, ilaç, maske ve medikal ekipmanlarını tüm dünyaya ulaştırdı. Özellikle global ilaç tedarik zincirinin aksamaması için çalışmalarını 7/24 özveriyle sürdüren Turkish Cargo, dünyada taşınan her 20 hava kargodan 1’ini taşıma başarısı gösterdi.

Hedef ilk 5'te yer almak

Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip hava kargo markası olan Turkish Cargo, 95’i direkt kargo olan 300’den fazla destinasyona ulaşıyor ve global ağında yer alan müşterilerine 7/24 hizmet sağlamaya devam ediyor. Avrupa’nın en iyi hava kargo markası olan Turkish Cargo, 2023 yılında dünyanın ilk 5 hava kargo markası arasında yer almayı hedefliyor.

THY’de ‘CFO’ gururu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Türkiye’nin en başarılı 50 Mali İşler Direktörü (CFO) arasında gösterildi. THY’den yapılan açıklamaya göre, “Fortune Türkiye” ve “DataExpert” iş birliği ile düzenlenen “CFO Summit 2020”, Türkiye’de finansal gündemi yönlendiren üst düzey yöneticileri ortak bir platformda bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında açıklanan Türkiye’nin En Etkin Finans Liderleri Araştırması sonuçlarına göre THY’nin mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Doç. Dr. Şeker, Türkiye’nin en başarılı 50 CFO’su arasında gösterildi. Türkiye’nin en büyük binden fazla şirketinin finansal performansları ve ilgili kişilerin başarılarının değerlendirildiği araştırma sonuçları 11 Kasım’da İstanbul’da açıklandı. Etkinlikte bir araya gelen önemli isimler, mart ayından bu yana koronavirüsün etkisini en aza indirmek için finans yöneticilerinin ne denli kritik role sahip olduğunun altını çizdi. THY’de 4,5 yıldır genel müdür yardımcısı pozisyonunda görev alan, son üç yıldır “en başarılı 50 CFO” arasında gösterilen Şeker, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı ailesinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmenin kendisini gururlandırdığını belirtti. Şeker, “Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz zor günde kenetlenip güzel günler için birlikte çalışıyoruz. Bu nedenle bu ödülü tüm THY çalışanları adına aldım. Mart ayından itibaren dünya ekonomilerini ve sosyal düzenlerini tehdit eden koronavirüs salgını karşısında ülke olarak çok başarılı bir sınav veriyoruz. İnanıyorum ki bu krizi arkada bıraktığımızda hem millet hem devlet hem de kuruluşlar olarak çok daha güçlü olacağız” ifadelerini kullandı.