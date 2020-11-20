Hijyen ve sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulanıyor

Akit Ekonomi

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları (THY) yönetimince pandemi tehdidinin bertaraf edilmesi için gerekli her adım atılıyor. Uçaklar devamlı dezenfekte ediliyor. Uçuşların ardından masalar, koltuk kolçakları, kemerler, ekranlar, kumandalar, baş üstü dolapları, hava çıkışları, okuma lambaları, yan paneller, pencereler, lavabolar, bölmeler, dergi rafları, dekoratif paneller özel ekipler tarafından temizleniyor. Lavabolara el dezenfektanı konuluyor.

Temas sınırlı tutuluyor

Yolculara -maske, antiseptik ile mendil gibi- hijyen ürünleri dağıtılıyor. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediliyor. Yolcular, gruplara bölünüyor ve detaylı bir şekilde aranıp taranıyor. Bagaj alımları kontrollü yapılıyor. Kabin görevlileri ile yolcuların temasları sınırlı tutuluyor. Bilet alım satımları mobil telefonlardan veya tabletlerden yararlanılarak yapılabiliyor. Yiyecek ve içecek servislerinde de dönüşüm görülüyor. Paketli ve tek kullanımlık ürünler servis ediliyor.

Temizliğe özen gösteriliyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, hem çalışanlarının hem yolcularının pandemiye karşı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, “Onların güvensiz bir ortama girmelerine izin vermiyoruz. Operasyonun başlangıcından sonuna kadar hijyen kurallarına uyuyoruz” dedi.

Köklü önlemler alındı

Yolculukları güvenli kılacak tedbirleri hayata geçirdiklerini belirten Aycı, şunları kaydetti: “Hepa filtrelerle uçak içinde hava sirkülasyonunu ve temizliğini sağlıyoruz. Yolcularımızın sık dokundukları alanlarda virüsü yok edecek kabiliyette olan dezenfektan ürünleri kullanıyoruz. Uçak içinde temizliğe özen gösteriyoruz. Temizlik çalışmalarını belli periyotlarla yapıyoruz. Temizlik için eğitimler veriyor, tatbikatlar yapıyoruz. İkramlar konusunda da çok dikkatliyiz. Teması önleyen yeni bir ikram modeli uyguluyoruz. Sunduğumuz yiyeceklerin ve içeceklerin tamamı paketli, ambalajlı. Yolcularımızın yiyecekleri ve içecekleri hijyenik koşullarda tüketmelerine imkân tanıyoruz. İkramlarımızı yalınlaştırmış durumdayız. Maksimum hizmet, maksimum servis ve maksimum temas yerine maksimum hijyeni odağa oturtuyoruz.”

Çok dikkatliyiz

Uçak içinde paketsiz bir ürün bulunmadığına işaret eden Aycı, “Çok ama çok dikkatliyiz. Örneğin 4 saate kadar olan uçuşlarda yolcularımıza battaniye vermiyoruz. Loungelarda dahi sosyal mesafe kurallarını uyguluyoruz. Camekânların arkasından hijyenim yiyecek içecek ikramı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Olan bitenleri takip ettik

“Pandemi döneminde iyi bir sınav verdik” ifadesini kullanan Aycı, şöyle devam etti: “Covid19’a karşı gerekli tedbirleri aldık, şirketi bunalım ortaya çıkar çıkmaz sanal ortamdan yönetmeye başladık. Toplantılarımızı dijital video kollarla yaptık. Yatırımlarımız ve arkadaşlarımızın verimli çalışmaları sayesinde birkaç gün içinde dijitale geçtik. Şirketi video kollarla idare ettik. Virüsün yayılımını önlemek için arkadaşlarımızı evlerine gönderdik. Öbür taraftan uçuş yaptığımız bölgelerde olan bitenleri yakından takip ettik. Haberleşme çalışmalarını da başarıyla yürüttük.”

İstihdam korundu

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, 2020 ve 2021’i istihdamı koruma yılları olarak gördüğünün altını çizerek, “Bizim görevimiz, vazifemiz gücümüz yettiğince kimseyi işten çıkarmamak üzere direnmek. Altını çiziyorum şirketimizin gücü yettiğince. Gücümüzün sonuna kadar çalışanlarımızın istihdamlarını korumak üzere kararlar alıyoruz. Ve bu doğrultuda çalışıyoruz” şeklinde konuştu.