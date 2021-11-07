  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hidrosefali hastası Gözel bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e getirildi
Yerel

Hidrosefali hastası Gözel bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e getirildi

Hidrosefali hastası Gözel bebek, Kars Harakani Devlet Hastanesi’nden ambulans uçakla getirildiği Eskişehir’de tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 23:57:00 -
Hidrosefali hastası Gözel bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e getirildi

Kars’ta 10 hafta önce doğan ve hidrosefali tanısı konulan 5 kilogramlık Gözel bebek, tedavi için Eskişehir’e getirildi. Kars Harakani Devlet Hastanesi’nden kuvözle bindirildiği ambulans uçakla Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’na getirilen Gözel bebeği 112 Acil Servis ekipleri karşıladı. Ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesine getirilen 60 santimetre boyundaki Gözel bebek, Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için kritik durum! 'Bunu bekliyorlar, çünkü...'
Ekonomi

Altın için kritik durum! 'Bunu bekliyorlar, çünkü...'

Kuyumcu Semih Soyat, altın fiyatlarının artmasını bekleyenlerin altın bozdurmadığını, altının düşmesini bekleyenlerin ise altın almadığını, ..
Ekonomi

"Suriyeli göçmenler olmasa fabrikalar durur"

İşsiz gençler fabrikada çalışmak yerine evlerde oturmayı tercih ediyor, eleman bulmakta zorlanan fabrikalar ise makineleri durduruyor. Sanay..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sloganları duyunca durdu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sloganları duyunca durdu

Dün toplu açılış töreni için geldiği Batman’da açılış kurdelesini küçük çocuklarla kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay